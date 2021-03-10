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李克强主持召开国务院常务会议

部署加强县域商业体系建设，促进流通畅通和农民收入农村消费双提升；确定知识产权领域“放管服”改革新举措，更大便利创业创新激发市场主体创造活力；部署做好五 ... [更多]

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市场监管总局党组召开党史学习教育动员暨党组理论学习中心 ...

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莫让“盲盒”成为监管盲区

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浙江发布智慧体育场馆建设省级地方标准

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三分钟即食快餐，怎么安全吃?

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