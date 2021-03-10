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6月底前全面取消商标、专利申请奖励
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李克强主持召开国务院常务会议
部署加强县域商业体系建设，促进流通畅通和农民收入农村消费双提升；确定知识产权领域“放管服”改革新举措，更大便利创业创新激发市场主体创造活力；部署做好五 ...
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国务院安全生产考核组第五组考核市场监管总局安全生产工作
我国近三年驳回恶意商标注册申请逾15万件
国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》
三十个地方在市场监管领域真抓实干成效明显受到国务院督查激励
广西市场监管局传达学习习近平总书记考察广西时重要讲话精神
重庆市长寿区市场监管局开展“你点我检”食品快速检测进超市活动
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河北省邢台市信都区市场监管局开展“你点我检”“你送我检”
bj
福建省宁德市市场监管局近日联合相关部门组织志愿者开展专题宣传活动
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河北省平泉市市场监管局开展流通领域化肥质量抽检行动
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浙江省仙居县市场监管局联合多部门开展了联动服务进园区暨“法雨春风”法律服务活动
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市场监管总局党组召开党史学习教育动员暨党组理论学习中心 ...
汲取智慧力量 推进事业发展
市场监管总局关于21批次食品抽检不合格情况的通告
市场监管总局关于20批次食品抽检不合格情况的通告
总局发布通知组织开展市场监管科技周活动
市场监管总局部署开展“5.20世界计量日”及“计量守健康惠民生”活动
第二批市场监管系统“平安英雄”候选人出炉
市场监管总局召开个体工商户座谈会
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海南部署开展治理涉企收费专项行动
河北计量推动高质量发展成效显著
全面清理整顿“大学”“学院”名称使用乱象
钟宏伟：“蚯蚓书记”的富民乐土
山东强化“三品一械”广告审查
承德推进广告治理能力现代化
南京查办借“建党100周年”进行商业炒作案
广州5家教育培训机构发布违法广告被曝光
2021（第十七届）中国广告论坛举办
广西市场监管局高站位推动13项重点工作
“一带一路”国家计量测试研究中心（陕西）揭牌
山东强化法治市场监管建设
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对盲盒销售法律性质与监管思路的思考（上）
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不能对新冠病毒疫苗免费接种动歪心思
为食品安全铸就坚实屏障
警惕“早产”安全漏洞
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遏制浪费应法治德治结合
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网销预售乱象亟待社会各界共治
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江西开展小餐饮小食杂店小摊贩专项整治
安徽“四个坚持”确保专项整治走深走实
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广西开展农村假冒伪劣食品整治行动
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邯郸七部门签署知识产权保护合作备忘录
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2020年度知识产权行政保护典型案例发布
2020年知识产权执法行动典型案例发布
大案追踪
对石嘴山二手车交易市场经营者垄断协议案的分析与思考
互联网婚恋平台侵犯消费者权益案例透视
第二届长三角地区市场监管执法协作会议举行
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关于修改《中华人民共和国外资企业法》等四部法律的决定
《网络安全法》明年六月起施行
更加适应新发展新需要 更加契合新业态新模式
《反不正当竞争法》与《反不正当竞争法(修订草案)》对照表
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国计量法》的决定
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